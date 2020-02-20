Genç sanatçı Kıvılcım Ural; sözü müziği kendisine, aranjesi Ahmet Kalabay'a ait olan 'Aşktan Ölen Var Mı?' şarkısı için stüdyoya girdi. Ural, yeni şarkısını ilk dinleyenin küçük kızı Kristal İlayda olduğunu söyledi.

Kızlarının da müziğe ilgi duyduğunu belirten Ural, "Evde küçük bir rockstar yetiştiriyoruz. Bizi çok şaşırtan hareketler yapıyor. Donup kalıyoruz" diye konuştu.