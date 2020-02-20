Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 20.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    Ünlü rockçı ’nin eşi açıkladı: Evde rockstar yetiştiriyoruz

    Ünlü rockçı ’nin eşi , ‘?’ adlı şarkısı için düğmeye bastı. Güzel sanatçı, küçük kızları İlayda’nın da müzikle ilgilendiğini ve evde bir rockstar yetiştirdiklerini açıkladı...

    Evde rockstar yetiştiriyoruz

    Genç sanatçı Kıvılcım Ural; sözü müziği kendisine, aranjesi Ahmet Kalabay'a ait olan 'Aşktan Ölen Var Mı?' şarkısı için stüdyoya girdi. Ural, yeni şarkısını ilk dinleyenin küçük kızı Kristal İlayda olduğunu söyledi.

    Kızlarının da müziğe ilgi duyduğunu belirten Ural, "Evde küçük bir rockstar yetiştiriyoruz. Bizi çok şaşırtan hareketler yapıyor. Donup kalıyoruz" diye konuştu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Ünlü rockçı Kaan Tangöze’nin eşi Kıvılcım Ural açıkladı: Evde rockstar yetiştiriyoruz
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri