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    • Magazin
    • 20.02.2020 Gazete
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    larıyla ilgili ser verdi sır vermedi

    , geçtiğimiz günlerde bir şampuan markasının yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Film çekimindeki bir kareyi sosyal medya hesabında paylaşan 28 yaşındaki güzel oyuncu, takipçilerine ları ile ilgili bir sır vereceğini söyledi.

    Ser verdi sır vermedi
    Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde bir şampuan markasının yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Film çekimindeki bir kareyi sosyal medya hesabında paylaşan 28 yaşındaki güzel oyuncu, takipçilerine saçları ile ilgili bir sır vereceğini söyledi. ayrıca reklam filminin yakında yayınlanacağını duyurdu.

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