Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde bir şampuan markasının yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Film çekimindeki bir kareyi sosyal medya hesabında paylaşan 28 yaşındaki güzel oyuncu, takipçilerine saçları ile ilgili bir sır vereceğini söyledi. Serenay Sarıkaya ayrıca reklam filminin yakında yayınlanacağını duyurdu.
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