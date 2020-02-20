Yazarımız Özgür Aras, önceki akşam Göktürk Dergisi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Yılın Enleri Ödül Töreni'nde gurur yaşadı. Aras, 'Yılın En İyi İletişimsicisi' ödülüne layık görüldü. Yazarımız Özgür Aras, önceki akşam Göktürk Dergisi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Yılın Enleri Ödül Töreni'nde gurur yaşadı. Aras, 'Yılın En İyi İletişimsicisi' ödülüne layık görüldü.
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