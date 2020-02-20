Birçok ünlü ismin ardından Özge Ulusoy da ticarete göz kırptı. Tarzı ve özellikle de aksesuarlarıyla büyük beğeni kazanan model, yakında kendi takı koleksiyonunu çıkarmak için hazırlığa başladı. Birçok ünlü ismin ardından Özge Ulusoy da ticarete göz kırptı. Tarzı ve özellikle de aksesuarlarıyla büyük beğeni kazanan model, yakında kendi takı koleksiyonunu çıkarmak için hazırlığa başladı.
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