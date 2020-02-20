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    • Magazin
    • 20.02.2020 Gazete
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    e atılıyor

    Birçok ünlü ismin ardından da e göz kırptı. Tarzı ve özellikle de aksesuarlarıyla büyük beğeni kazanan model, yakında kendi takı koleksiyonunu çıkarmak için hazırlığa başladı.

    Ticarete atılıyor
    Birçok ünlü ismin ardından da e göz kırptı. Tarzı ve özellikle de aksesuarlarıyla büyük beğeni kazanan model, yakında kendi takı koleksiyonunu çıkarmak için hazırlığa başladı.

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