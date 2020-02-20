İyilik 'Demet'i

Bu ayın 26'sında 27. yaşını kutlayacak olan Demet Özdemir, hediye yerine Koruncuk Vakfı'na bağış istemişti. Güzel oyuncunun başlattığı kampanyada şu ana dek yaklaşık 27 bin TL toplandı. Bu ayın 26'sında 27. yaşını kutlayacak olan Demet Özdemir, hediye yerine Koruncuk Vakfı'na bağış istemişti. Güzel oyuncunun başlattığı kampanyada şu ana dek yaklaşık 27 bin TL toplandı.
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