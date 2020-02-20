Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, bir yılı aşkın süredir birlikte olduğu Tuğba Coşkun'la önceki akşam bir davete katıldı. Şıklığıyla dikkat çeken gözde çift, objektife birlikte böyle poz verdi.
Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, bir yılı aşkın süredir birlikte olduğu Tuğba Coşkun'la önceki akşam bir davete katıldı. Şıklığıyla dikkat çeken gözde çift, objektife birlikte böyle poz verdi.
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