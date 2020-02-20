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    • Magazin
    • 20.02.2020 Gazete
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    ve Tuğba Coşkun çifti şıklığıyla dikkat çekti

    eski Başkanı , bir yılı aşkın süredir birlikte olduğu Tuğba Coşkun'la önceki akşam bir davete katıldı. Şıklığıyla dikkat çeken gözde çift, objektife birlikte böyle poz verdi.

    Gözde çift davette

    Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, bir yılı aşkın süredir birlikte olduğu Tuğba Coşkun'la önceki akşam bir davete katıldı. Şıklığıyla dikkat çeken gözde çift, objektife birlikte böyle poz verdi.

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