Demet Akalın'ın 'Ala' klibinin kıyafetleri, Pınar Kerimoğlu tarafından tasarlandı.
Ünlü modacı, Akalın'ın düet yaptığı Işın Karaca, Deniz Seki ve Cansu Kurtçu'yu da giydirdi.
Demet Akalın'ın 'Ala' klibinin kıyafetleri, Pınar Kerimoğlu tarafından tasarlandı.
Ünlü modacı, Akalın'ın düet yaptığı Işın Karaca, Deniz Seki ve Cansu Kurtçu'yu da giydirdi.
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