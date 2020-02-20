Demet Akalın'ın 'Ala' klibinin kıyafetleri, Pınar Kerimoğlu tarafından tasarlandı.

Ünlü modacı, Akalın'ın düet yaptığı Işın Karaca, Deniz Seki ve Cansu Kurtçu'yu da giydirdi.



Pınar Kerimoğlu