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    • Magazin
    • 20.02.2020 Gazete
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    Demet Akalın'ın kıyafetleri tarafından tasarlandı

    Demet Akalın'ın '' klibinin kıyafetleri, tarafından tasarlandı. Ünlü modacı, Akalın'ın düet yaptığı , Deniz Seki ve Cansu Kurtçu'yu da giydirdi.

    Son moda Pınar

    Demet Akalın'ın '' klibinin kıyafetleri, Pınar Kerimoğlu tarafından tasarlandı.

    Ünlü modacı, Akalın'ın düet yaptığı Işın Karaca, Deniz Seki ve Cansu Kurtçu'yu da giydirdi.


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