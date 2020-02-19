Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 19.02.2020 Gazete

    ve , Mozart isimli kediyi sahiplendi

    ve , 17 Şubat 'nde Mozart isimli bir yavruyu sahiplendi. Kediyi teslim eden hayvanveser vatandaş ise örnek çifte teşekkür etti.

    Gel pisi pisi
    Tümer Metin ve Gamze Topuz, 17 Şubat 'nde Mozart isimli bir yavruyu sahiplendi. Kediyi teslim eden hayvanveser vatandaş ise örnek çifte teşekkür etti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Tümer Metin ve Gamze Topuz, Mozart isimli kediyi sahiplendi
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri