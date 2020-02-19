Tümer Metin ve Gamze Topuz, 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde Mozart isimli bir yavruyu sahiplendi. Kediyi teslim eden hayvanveser vatandaş ise örnek çifte teşekkür etti. Tümer Metin ve Gamze Topuz, 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde Mozart isimli bir yavruyu sahiplendi. Kediyi teslim eden hayvanveser vatandaş ise örnek çifte teşekkür etti.
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