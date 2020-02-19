TikTok fenomeni Ares Özdemir öldü mü? Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TikTok fenomeni Ares Özdemir öldü mü? Antalya'da H.E. (14) adlı kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla babası V.E. ile erkek kardeşi K.E. tarafından dövülen ve 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir (18) hayatını kaybetti. Olay, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında Antalya merkezde meydana geldi. Sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, Konyaaltı Sahili'ndeki kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. Peki Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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