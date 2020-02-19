Sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'i kim öldürdü? Ares Özdemir'in ölüm sebebi nedir? Soruları bugün sosyal medyada gündem oldu. Ares Özdemir, kendisini reklam vaadiyle kandırıp Antalya'ya davet eden iki kişi tarafından darp edilmişti. Yaklaşık 12 gündür yaşam savaşı veren Özdemir bugün hayatını kaybetti. Haberi alan yakınları hastane bahçesine gelerek, uzun süre gözyaşı döktü. Peki, Ares Özdemir kaç yaşında ve nereli? İşte Ares Özdemir'in ölüm sebebi...

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