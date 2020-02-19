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    • Magazin
    • 19.02.2020 Gazete

    yeni tarzııyla tam not aldı

    Son şarkısı 'Ölümüne' ile listeleri altüst eden , imajıyla da tam not aldı. Başarılı müzisyenin, imzası taşıyan kimonolu tarzı erkeklerde yeni bir modanın öncüsü oldu.

    Bu tarz Soner
    Son şarkısı 'Ölümüne' ile listeleri altüst eden Soner Sarıkabadayı, imajıyla da tam not aldı. Başarılı müzisyenin, Selim Akar imzası taşıyan kimonolu tarzı erkeklerde yeni bir modanın öncüsü oldu.

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