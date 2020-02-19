Son şarkısı 'Ölümüne' ile listeleri altüst eden Soner Sarıkabadayı, imajıyla da tam not aldı. Başarılı müzisyenin, Selim Akar imzası taşıyan kimonolu tarzı erkeklerde yeni bir modanın öncüsü oldu. Son şarkısı 'Ölümüne' ile listeleri altüst eden Soner Sarıkabadayı, imajıyla da tam not aldı. Başarılı müzisyenin, Selim Akar imzası taşıyan kimonolu tarzı erkeklerde yeni bir modanın öncüsü oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.