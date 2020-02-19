Başarılı müzisyen Mustafa Ceceli'nin güzel eşi Selin İmer, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Selin Hanım, spor tarzına rağmen her zamanki şıklığıyla tam not aldı.
- Magazin
- 19.02.2020 Gazete
Başarılı müzisyen Mustafa Ceceli'nin güzel eşi Selin İmer, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Selin Hanım, spor tarzına rağmen her zamanki şıklığıyla tam not aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.