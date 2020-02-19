Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 19.02.2020 Gazete

    'nin eşi şıklığıyla tam not aldı

    Başarılı müzisyen 'nin güzel eşi , önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Selin Hanım, spor tarzına rağmen her zamanki şıklığıyla tam not aldı.

    Her haline 10 puan

    Başarılı müzisyen Mustafa Ceceli'nin güzel eşi Selin İmer, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Selin Hanım, spor tarzına rağmen her zamanki şıklığıyla tam not aldı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer şıklığıyla tam not aldı
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri