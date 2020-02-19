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    • Magazin
    • 19.02.2020 Gazete

    güzelliğiyle nefes kesti

    Başarılı oyunculuğuyla yurt dışında da dikkat çeken , Alman rap müzisyeni 'ın son şarkısı 'Juli' için kamera karşısına geçti. Tosun, güzelliğiyle de nefes kesti.

    Başarısı sınır aştı
    Başarılı oyunculuğuyla yurt dışında da dikkat çeken Cansu Tosun, Alman rap müzisyeni Moses Pelham'ın son şarkısı 'Juli' için kamera karşısına geçti. Tosun, güzelliğiyle de nefes kesti.

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