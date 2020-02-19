Başarılı oyunculuğuyla yurt dışında da dikkat çeken Cansu Tosun, Alman rap müzisyeni Moses Pelham'ın son şarkısı 'Juli' için kamera karşısına geçti. Tosun, güzelliğiyle de nefes kesti. Başarılı oyunculuğuyla yurt dışında da dikkat çeken Cansu Tosun, Alman rap müzisyeni Moses Pelham'ın son şarkısı 'Juli' için kamera karşısına geçti. Tosun, güzelliğiyle de nefes kesti.
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