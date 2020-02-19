Burcu Esmersoy, yaralı geçmişiyle ağlattı. Dedesinden, babasından, kocasından dayak yediğini açıkladı. Annesinden de dert yandı: Arkadaşlarımın anneleri, günde 2 kez arardı. Ben öyle bir şey görmedim.

DEMET AKALIN: SEN ÇOK ÖZEL BIR KADINSIN. HEP GÜÇLÜ KAL.



HADİSE: BENZER DURUMDA OLAN İNSANLARA IŞIK OLDUĞUN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. SEN GÜÇLÜ BİR KADINSIN...



Twitter'dan yapılan yorumlar:

Güzel gülen kadınların derin acıları vardır.

Burcu'nun "küçük bir sevgi damlası" dediği yeri çok iyi biliyorum.

Bir gülüş birine bu kadar mı yakışır. Hep güçlü ol.

Keşke sana bi sarılabilsem