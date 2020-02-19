Burcu Esmersoy, yaralı geçmişiyle ağlattı. Dedesinden, babasından, kocasından dayak yediğini açıkladı. Annesinden de dert yandı: Arkadaşlarımın anneleri, günde 2 kez arardı. Ben öyle bir şey görmedim.
DEMET AKALIN: SEN ÇOK ÖZEL BIR KADINSIN. HEP GÜÇLÜ KAL.
HADİSE: BENZER DURUMDA OLAN İNSANLARA IŞIK OLDUĞUN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. SEN GÜÇLÜ BİR KADINSIN...
Twitter'dan yapılan yorumlar:
Güzel gülen kadınların derin acıları vardır.
Burcu'nun "küçük bir sevgi damlası" dediği yeri çok iyi biliyorum.
Bir gülüş birine bu kadar mı yakışır. Hep güçlü ol.
Keşke sana bi sarılabilsem
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.