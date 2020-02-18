Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 18.02.2020 19:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2020 19:07

    Survivor neden yok? Survivor , Murat mi oldu?

    TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Survivor yeni bölümü izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. 'ın Survivor 3. Bölüm fragmanında yer almaması izleyicilerin akıllarında soru işaretleri oluşturdu. , mi oldu? Soruları soruldu. Ünlüler Takımı ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı açıklamasında, "Ünlüler Takımı ile ilgili maalesef kötü haberlerim var." dedi. Bu yıl Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı arasında heyecanlı bir rekabet yaşanıyor. Ünlüler Takımından Uğur Pektaş sevilen isimler arasında yer alıyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde Uğur Pektaş'ın durumu ile ilgili açıklama yayınlanması bekleniliyor.

    Survivor şoke etti! Uğur Pektaş elendi mi, diskalifiye mi oldu?

    Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Adaya ayaklarını bastıkları anda heyecanı hisseden gönüllüler takımı eleme heyecanı yaşıyor. Ada konseyinde adı yazılan yarışmacılardan hangisini veda edeceği merak ediliyor. Survivor yeni bölümü izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. Ayrıca Survivor izleyicileri, "Uğur Pektaş elendi mi, fragmanda neden yok?" sorularının yanıtını merak ediyorlar. 16 Şubat'ta yeni sezonu başlayan yarışma heyecanla takip ediliyor. Ünlüler ve Gönüllüler arasında yaşanan mücadelelerin ardından bir kişi bu akşam yarışmaya veda edecek. Arka Sokaklar dizisi ile hafızalara kazınan Uğur Pektaş ile ilgili detaylar haberimizde.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Survivor Uğur Pektaş neden yok? Survivor Uğur Pektaş elendi mi, Arka Sokaklar Murat diskalifiye mi oldu?
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri