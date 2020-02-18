Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Adaya ayaklarını bastıkları anda heyecanı hisseden gönüllüler takımı eleme heyecanı yaşıyor. Ada konseyinde adı yazılan yarışmacılardan hangisini veda edeceği merak ediliyor. Survivor yeni bölümü izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. Ayrıca Survivor izleyicileri, "Uğur Pektaş elendi mi, fragmanda neden yok?" sorularının yanıtını merak ediyorlar. 16 Şubat'ta yeni sezonu başlayan yarışma heyecanla takip ediliyor. Ünlüler ve Gönüllüler arasında yaşanan mücadelelerin ardından bir kişi bu akşam yarışmaya veda edecek. Arka Sokaklar dizisi ile hafızalara kazınan Uğur Pektaş ile ilgili detaylar haberimizde.

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