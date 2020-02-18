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    • 18.02.2020 20:00
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    • 18.02.2020 20:01

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 157. son bölüm canlı izle | ATV

    . bölüm canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranların çok sevilen dizileri arasında yer alıyor. Salı akşamı saat 20.00'de ATV'de yayınlanan EDHO 157. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Yeni bölümde Bicoların, yeğenleri Demet üzerinden kurdukları intikam planı, Boran'ın kolayca tuzağa düşmesine neden oluyor. Tek dertleri kardeşlerinin ölümü olmayan Bicolar, Boran'ın masum sandığı Demet üzerinden, Hızır'a kaptırdıkları paraların da yerini öğrenmeye çalışıyor. EDHO 157. bölümü izlemek için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. bölüm canlı izle

    . bölüm canlı izle seçeneği özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından sorgulatılıyor. ATV ekranlarında milyonlarca kişi tarafından büyük bir merakla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam yaşanan olaylar ortalığın iyice karışmasına neden oluyor. Yeni bölümde masum birinin ölümüne neden olmaktansa bildiği her şeyi paylaşmaya razı olan Boran'ın anlattıkları, masanın Tufan üzerine kurduğu tüm planları boşa çıkarıyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. son bölüm canlı izle seçeneği aşağıda bulunuyor.

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    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 157. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    Bicoların, yeğenleri Demet üzerinden kurdukları intikam planı, Boran'ın kolayca tuzağa düşmesine neden olmuştur. Tek dertleri kardeşlerinin ölümü olmayan Bicolar, Boran'ın masum sandığı Demet üzerinden, Hızır'a kaptırdıkları paraların da yerini öğrenmeye çalışırlar.

    BORAN'IN ANLATIKLARI ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

    Masum birinin ölümüne neden olmaktansa bildiği her şeyi paylaşmaya razı olan Boran'ın anlattıkları, masanın Tufan üzerine kurduğu tüm planları boşa çıkaracaktır.

    BORAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

    Boran'ı öldürecek şey ise Bicoların silahından çıkacak kurşundan önce, sevdiği ve güvendiği kadının onu aldattığı gerçeğiyle yüzleşmek olacaktır.

    BİCOLAR PARALARIN PEŞİNDE

    Paraların yeri ile birlikte Nasuh'un yaşadığı bilgisini de edinen Bicolar, çok geçmeden bu bilgiyi Altan ile paylaşırlar. Altan için her şey yolunda giderken Hızır için ise durum bunun tam aksidir.

    HIZIR HAİNİ ÖĞRENİYOR

    Hızır, Nasuh'u konuşturarak nihayet Feyyaz'ın hain olduğu öğrenen Damla'nın hayatının tehlikede olduğunu öğrendiğinde artık her şey için çok geç kalınmış olacaktır.

    BORAN'IN DÜŞMANLARI

    Boran'ın düşmanlarıyla paylaştıkları yüzünden sadece para değil itibar da kaybeden masanın tüm bu yaşananların üstesinden gelmesi kolay olmayacaktır.

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