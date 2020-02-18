Güzelliği ve lüks hayatıyla kıskandıran Burcu Esmersoy, hayatındaki dramları anlattı... Uzm. Psk. Gökhan Çınar'ın YouTube'daki programına katılan 43 yaşındaki sunucu, acı dolu hayatıyla duygulandırdı. 5 yaşındayken babasının başka bir ailesinin ortaya çıkmasıyla anne ve babasının ayrıldığını belirten Esmersoy, şöyle dedi:

'ANNE' TOKADI!

"Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar ona 'Teyze' demek zorunda kaldım. Üvey babam muhteşem bir insandı. Onun hakkını ödeyemem ama annemin hakkını bilmiyorum. Hatta bir gün anneme yanlışlıkla 'Anne' dediğim için tokat yedim." Esmersoy, babasından şiddet gördüğünü de anlattı: "3-4 yaşımdayken evdeki küçük tuvalete kapatıp hortumla hiç acımadan bana vurduğunu hatırlıyorum." Babasıyla hastayken yüzleştiğini söyleyen sunucu, ona "Seni bu kadar kötü bir durumda görüyor olmaktan duyduğum mutluluğu sana söylemek istiyorum. Allah'a olan inancımı çok arttırıyor" dediğini de açıkladı.

GÜVENİ SARSILDI

Güzel sunucu, yanında büyüdüğü dedesi tarafından da şiddet gördüğünü söyleyerek yürekleri burktu. 2005'te evlenip 2008'de boşandığı İtalyan eşi Massimo Cusimano'dan da şiddet gördüğünü "Babam gibi bir adamla evlendim" diyerek itiraf eden Esmersoy, ilk sevgilisi tarafından ihanete uğrayınca da aşka ve erkeklere güveninin sarsıldığını açıkladı.



BABAMA BENZİYORDU

Esmersoy, 2005'te boşandığı İtalyan işadamı eşi Massimo Cusimano'dan da şiddet yüzünden boşandığını ima etti. Sunucu, ilk eşi için "Babam gibiydi" dedi.



ACILARIMI ERTELİYORUM

2018'de evlendiği Berk Suyabatmaz'dan geçtiğimiz yıl boşanan Esmersoy, "Kendimi meşgul tutarak acımı ve depresyonu erteledim. Ağlamaya da ihtiyacım var ama onu da öteliyorum şu anda" dedi.



Güzel sunucu, 2017'deki bir düğünde annesi Suna Canik'le böyle poz verse de onu hiç affetmediğini söyledi.



Baba Timur Esmersoy - Müge Esmersoy - Burcu Esmersoy