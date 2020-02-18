Yeni aşkı Burak Terbıyık ile Rize'de tatil yapan Simge Tertemiz, romantik anlar yaşadı. Model, aşk için "Ruhunuza iyi gelen, yanında çocuk olabildiğiniz insanları sevin" dedi.
Yeni aşkı Burak Terbıyık ile Rize'de tatil yapan Simge Tertemiz, romantik anlar yaşadı. Model, aşk için "Ruhunuza iyi gelen, yanında çocuk olabildiğiniz insanları sevin" dedi.
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