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    • Magazin
    • 18.02.2020 Gazete

    ile 'de tatil yapan romantik anlar yaşadı

    Yeni aşkı ile 'de tatil yapan , romantik anlar yaşadı. Model, aşk için "Ruhunuza iyi gelen, yanında çocuk olabildiğiniz insanları sevin" dedi.

    Mutluluk Simgesi

    Yeni aşkı Burak Terbıyık ile Rize'de tatil yapan Simge Tertemiz, romantik anlar yaşadı. Model, aşk için "Ruhunuza iyi gelen, yanında çocuk olabildiğiniz insanları sevin" dedi.

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    Haberler Magazin Burak Terbıyık ile Rize'de tatil yapan Simge Tertemiz romantik anlar yaşadı
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