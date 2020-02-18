Türk işadamı Nebil Zarif, yıllar önce Amerika'ya gitti. Burada şarap işine giren Zarif, kısa sürede büyük başarılar elde etti. Şaraplarını birçok ülkeye satan ve iş dünyasında hatırı sayılır bir konum elde eden Nebil Zarif, ABD'li milyarder Barbara Davis'in kızı Nancy Davis ile evlendi.

Mutlu çiftin bu evlilikten iki çocuğu dünyaya geldi. Ancak oyunculuk ve seslendirme yapan çocukları Jason Davis (35) geçtiğimiz pazar Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti. Genç adamın ölüm nedeni ise henüz öğrenilemedi. Annesi Nancy Davis, acısını şöyle dile getirdi: "Her şeyden önce arkadaşlarını ve ailesini çok seviyordu. Altın gibi bir kalbi vardı. Herkese merhamet gösterirdi. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüz."



Barbara Davis'in serveti 2.5 milyon dolar.



Davis, Disney'in Teneffüs Zili adlı çizgi filmde Mikey Blumberg karakterini seslendirmişti.