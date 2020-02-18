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    • Magazin
    • 18.02.2020 Gazete

    Amerikalı milyarder ’in torunu hayatını kaybetti

    Amerikalı milyarder ’in Türk damadından olan torunu hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı, uzun süre madde bağımlılığıyla mücadele etmişti. Babası (sağda,) en büyük destekçisiydi.

    Yaş 35 yolun sonu

    Türk işadamı Nebil Zarif, yıllar önce Amerika'ya gitti. Burada şarap işine giren Zarif, kısa sürede büyük başarılar elde etti. Şaraplarını birçok ülkeye satan ve iş dünyasında hatırı sayılır bir konum elde eden , ABD'li milyarder Barbara Davis'in kızı Nancy Davis ile evlendi.

    Mutlu çiftin bu evlilikten iki çocuğu dünyaya geldi. Ancak oyunculuk ve seslendirme yapan çocukları Jason Davis (35) geçtiğimiz pazar Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti. Genç adamın ölüm nedeni ise henüz öğrenilemedi. Annesi , acısını şöyle dile getirdi: "Her şeyden önce arkadaşlarını ve ailesini çok seviyordu. Altın gibi bir kalbi vardı. Herkese merhamet gösterirdi. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüz."


    'in serveti 2.5 milyon dolar.


    Davis, Disney'in Teneffüs Zili adlı çizgi filmde Mikey Blumberg karakterini seslendirmişti.

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