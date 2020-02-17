Usta sanatçı Erol Evgin, Sevgililer Günü'nde Girne Rocks Hotel'de konser verdi. Evgin; 'Deli Divane', 'Ateşle Oynama' ve 'Rüya' adlı aşk şarkılarıyla sevenlerini mest etti. Usta sanatçı Erol Evgin, Sevgililer Günü'nde Girne Rocks Hotel'de konser verdi. Evgin; 'Deli Divane', 'Ateşle Oynama' ve 'Rüya' adlı aşk şarkılarıyla sevenlerini mest etti.
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