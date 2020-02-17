Ekranların en fazla izlenen yarışma programı olan Survivor 2020 başladı. İzleyiciler Survivor 2020 yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Sorularının yanıtlarını arıyor. Survivor 2020 ilk bölümü TV8 ekranlarında yayınlandı. Survivor'da bu sene birbirinden yetenekli ve iddialı yarışmacıların yer aldığı ünlüler ile gönüllüler takımları yarışıyor. Yarışmanın ilk ödül ve dokunulmazlık oyununun dün akşam oynandı.

Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandığı için gönüllüler takımı arasında eleme oylaması yapıldı. Oylama sonucu en fazla oyu alan isim Fatma Günaydın oldu. Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 yarışmasının ilk dokunulmazlık oyunu tamamlandı ve kazanan takım belli oldu. Ünlüler Gönüllüler arasındaki kıyasıya yarışta 9-9 tamamlanan parkur oyunları ardıdan Elif ve Meryem, Sercan ile Ardahan yarışları kazanan takımı belirledi. Yapılan son oyunda Sercan Yıldırım ve Elif Yıldırım Gören rakiplerini eleyerek dokunulmazlık sembolünü Ünlüler takımına kazandırdı. Dokunulmazlık ödülünü Secan Yıldırım alırken, Gönüllüler takımı ada konseyinde yapılacak oylamayla bir kişiye veda etmek zorunda kalacak.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandığı için gönüllüler takımı arasında eleme oylaması yapıldı. Oylama sonucu en fazla oyu alan isim Fatma Günaydın oldu. Yarışmada eleme oyunu 18 Şubat Salı günü oynanacak. Eleme oyununda yer alacak 2. ve 3. eleme adayını ise en çok SMS alan iki yarışmacı belirleyecek.

SURVIVOR CEYHUN KAZANDIĞI OYUNU KIZINA ADADI

Gönüllüler takımında yer alan Ceyhun Uzun, eski milli futbolcu Sercan'a karşı yarıştığı oyunu kazanmayı başardı. Ceyhun oyunu kaybettiği kızına adadı ve sahaya kalp işaretiyle kızının ismi yazdı. Hem ünlüler hem de gönüller takımını ağlayan Ceyhun Uzun seyircileri de yasa boğdu. Ceyhun Uzun 2016 yılında kızını kanser nedeniyle kaybetmişti.

SURVİVOR 2020 HANGİ GÜNLER VAR?

Acun Ilıcalı, TV8 ekranında bugün yayınlanan Survivor Panorama programında yarışmanın hangi günler, haftada kaç gün ekranda olacağını açıkladı. Survivor 2020, haftanın beş günü ekran gelecek. Survivor 2020 yarışması, TV8'de Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanacak. Buna göre bu hafta Survivor günleri şu şekilde;

17 Şubat Pazartesi Günü

18 Şubat Salı Günü

21 Şubat Cuma Günü

22 Şubat Cumartesi Günü

23 Şubat Pazar Günü

SURVİVOR 2020 ELEME HANGİ GÜN OLACAK?

Dominik'te zorlu bir beş ayın geçeceği Survivor 2020'de her hafta Salı günleri bir kişi adaya veda edecek.

SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN OLACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor Panorama'da final ne zaman sorusuna da cevap verdi. Kesin olarak bir tarih vermese de tahmini olarak Surivor 2020 finali Temmuz 1 veya 2'sinde olacak. Geçen sene olduğu gibi Survivor finali yine Bodrum'da yapılabilir.

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU

ÜNLÜLER

Barış Murat Yağcı,

Mert Öcal,

Şaziye İvegin Üner,

Uğur Pektaş,

Sercan Yıldırım,

Derya Can Göçen,

Parviz Abdullayev,

Aycan Yanaç,

Elif Yıldırım Gören,

Tuğba Melis Türk,

Ersin Korkut

GÖNÜLLÜLER

Yasin Obuz,

Cemal Can Canseven,

Ceyhun Uzun,

Evrim Keklik,

Fatma Günaydın,

Makbule Karabudak,

Meryem Kasap,

Nisa Bölükbaşı,

Sadık Ardahan Uzkanbaş,

Tayfun Erdoğan,

Burak Yurdugör

SURVIVOR NEDİR?

Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı. Programda 2 grup yarışmacı ıssız bir adaya bırakılarak burada birbirleriyle yarışır ve kazanan gruba ödül verilir. Yarışmalarda her hafta birileri elenerek adaya veda etmektedir.

Sadece tek bir kişi kalana kadar devam eden oyunlarda finaliste büyük bir para ödülü verilmektedir. Survivor'ın türkçe anlamı sağ kalan kişi demektir. Bugün Türkiye televizyonlarında da yayınlanan bu program gençlerin ve toplumun ahlakını bozmaktadır.