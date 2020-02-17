17 Şubat Survivor eleme adayı izleyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Survivor 2020 16 Şubat Pazar akşamı Tv8 ekranlarında başlamıştı. Survivor 2020 yarışma programında ünlüler ile gönüllüler mücadele ediyor. Survivor yeni sezonunda heyecan dolu dakikalar yaşandı. Ünlüler ile gönüllüler arasında kıyasıya mücadelenin yaşandığı bölümde ünlüler takımı 10'a 9'luk skorla kazandı. Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandığı için gönüllüler takımı arasında eleme oylaması yapıldı. Oylama sonucu en fazla oyu alan isim Fatma Günaydın oldu.Yarışmada eleme oyunu 18 Şubat Salı günü oynanacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte birinci bölümde yaşananlar...

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