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    • 18.02.2020 09:45
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    • 18.02.2020 09:45

    2020 dokunulmazlık ve ödül oyununu kim kazandı? , ?

    Sunuculuğunu ve yapımcılığını 'nın üstlendiği 2020 Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluştu. "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorusu da yarışmanın hayranları tarafından merak edilip aratılmaya başladı. Yarışmacılar arasında Mert Öcal, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Ersin Korkut, Barış Murat Yağcı, Yasin Obuz gibi ünlü isimler yer alırken gönüllüler kadrosunda da iddialı yarışmacılar bulunuyor. Peki, ? İşte birinci bölümde yaşananlar.. Acun Ilıcalı, TV8 ekranında bugün yayınlanan Survivor Panorama programında yarışmanın hangi günler, haftada kaç gün ekranda olacağını açıkladı. Survivor 2020, haftanın beş günü ekran gelecek.

    Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi?

    17 Şubat Survivor eleme adayı izleyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Survivor 2020 16 Şubat Pazar akşamı Tv8 ekranlarında başlamıştı. Survivor 2020 yarışma programında ünlüler ile gönüllüler mücadele ediyor. Survivor yeni sezonunda heyecan dolu dakikalar yaşandı. Ünlüler ile gönüllüler arasında kıyasıya mücadelenin yaşandığı bölümde ünlüler takımı 10'a 9'luk skorla kazandı. Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandığı için gönüllüler takımı arasında eleme oylaması yapıldı. Oylama sonucu en fazla oyu alan isim Fatma Günaydın oldu.Yarışmada eleme oyunu 18 Şubat Salı günü oynanacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte birinci bölümde yaşananlar...

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