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    • Magazin
    • 17.02.2020 Gazete

    eşi ve oğulları ile alışverişte görüldü

    Güzel oyuncu , önceki gün eşi ve oğulları ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere mutluluk pozu verdi. İkili, büyük oğullarına oyuncak alırken küçük oğulları Can ise evde kaldı.

    Aile boyu alışveriş
    Güzel oyuncu Pelin Karahan, önceki gün eşi Bedri Güntay ve oğulları Ali Demir ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere mutluluk pozu verdi. İkili, büyük oğullarına oyuncak alırken küçük oğulları Can ise evde kaldı.

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    Haberler Magazin Pelin Karahan eşi Bedri Güntay ve oğulları Ali Demir ile alışverişte görüldü
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