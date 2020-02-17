Güzel oyuncu Pelin Karahan, önceki gün eşi Bedri Güntay ve oğulları Ali Demir ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere mutluluk pozu verdi. İkili, büyük oğullarına oyuncak alırken küçük oğulları Can ise evde kaldı.
Güzel oyuncu PelinKarahan, önceki gün eşiBedri Güntay ve oğullarıAli Demir ile birlikteİstinyePark'ta objektifleremutluluk pozu verdi. İkili,büyük oğullarına oyuncakalırken küçük oğulları Canise evde kaldı.
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