Pop müziğin başarılı ismi İrem Derici'den anlamlı hareket. Derici, kıyafetlerini bir internet sitesinden satışa çıkaracak. Elde edilen tüm gelir ise sokak hayvanları için harcanacak. Pop müziğin başarılı ismi İrem Derici'den anlamlı hareket. Derici, kıyafetlerini bir internet sitesinden satışa çıkaracak. Elde edilen tüm gelir ise sokak hayvanları için harcanacak.
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