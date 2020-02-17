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    • Magazin
    • 17.02.2020 Gazete

    'den anlamlı hareket! Sokak hayvanları için...

    Pop müziğin başarılı ismi 'den anlamlı hareket. Derici, kıyafetlerini bir internet sitesinden satışa çıkaracak. Elde edilen tüm gelir ise sokak hayvanları için harcanacak.

    Son moda iyilik
    Pop müziğin başarılı ismi İrem Derici'den anlamlı hareket. Derici, kıyafetlerini bir internet sitesinden satışa çıkaracak. Elde edilen tüm gelir ise sokak hayvanları için harcanacak.

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