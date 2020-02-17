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    • Magazin
    • 17.02.2020 Gazete

    reklam uğruna dondu

    , dün yüzü olduğu spor markası için Boğaz'da böyle poz verdi. Ayakkabılarını göstermek için buz gibi havada minicik şort giyen ikoncan, "Donduran reklam" dedirtti.

    Reklam uğruna dondu

    Eda Taşpınar, dün yüzü olduğu spor markası için Boğaz'da böyle poz verdi. Ayakkabılarını göstermek için buz gibi havada minicik şort giyen ikoncan, "Donduran reklam" dedirtti.

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