Eda Taşpınar, dün yüzü olduğu spor markası için Boğaz'da böyle poz verdi. Ayakkabılarını göstermek için buz gibi havada minicik şort giyen ikoncan, "Donduran reklam" dedirtti.
Eda Taşpınar, dün yüzü olduğu spor markası için Boğaz'da böyle poz verdi. Ayakkabılarını göstermek için buz gibi havada minicik şort giyen ikoncan, "Donduran reklam" dedirtti.
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