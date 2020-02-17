Bülent Ersoy, önceki akşam Günay'da konser verdi. Diva, 'Sizi öpmek istiyorum' diyen seyircisini sahneye davet etti. 'Yakışıklı da çocukmuş öp bari' diyerek güldürdü. Bülent Ersoy, önceki akşam Günay'da konser verdi. Diva, 'Sizi öpmek istiyorum' diyen seyircisini sahneye davet etti. 'Yakışıklı da çocukmuş öp bari' diyerek güldürdü.
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