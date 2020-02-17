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    • Magazin
    • 17.02.2020 Gazete

    'dan hayranına: Yakışıklı da çocukmuş öp bari

    , önceki akşam Günay'da konser verdi. Diva, "Sizi öpmek istiyorum" diyen seyircisini sahneye davet etti. "Yakışıklı da çocukmuş öp bari" diyerek güldürdü.

    ‘Yakışıklı çocukmuş’
    Bülent Ersoy, önceki akşam Günay'da konser verdi. Diva, "Sizi öpmek istiyorum" diyen seyircisini sahneye davet etti. "Yakışıklı da çocukmuş öp bari" diyerek güldürdü.

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