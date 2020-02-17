Başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz, dün 37 yaşına bastı. Güzel oyuncu, arkadaşlarıyla gittiği Hindistan tatilinden bu kareyi paylaşıp 'Ruhumdaki o küçük kız seni çok ama çok seviyorum' diye yazdı. Başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz, dün 37 yaşına bastı. Güzel oyuncu, arkadaşlarıyla gittiği Hindistan tatilinden bu kareyi paylaşıp 'Ruhumdaki o küçük kız seni çok ama çok seviyorum' diye yazdı
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