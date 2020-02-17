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    • Magazin
    • 17.02.2020 Gazete

    Başarılı oyuncu 37 yaşına bastı

    Başarılı oyuncu , dün 37 yaşına bastı. Güzel oyuncu, arkadaşlarıyla gittiği tatilinden bu kareyi paylaşıp "Ruhumdaki o küçük kız seni çok ama çok seviyorum" diye yazdı.

    37’ye selam
    Başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz, dün 37 yaşına bastı. Güzel oyuncu, arkadaşlarıyla gittiği Hindistan tatilinden bu kareyi paylaşıp "Ruhumdaki o küçük kız seni çok ama çok seviyorum" diye yazdı

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