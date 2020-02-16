Hastane bahçesine gelen Özdemir'in yakınları ile arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü. Fenomenin annesi Sultan Kızılay'ın "Bana evlat acısı yaşatmayın. Ne olur yalvarıyorum. Evladım gidiyor. Hala kalbi çarpıyor. Hala benim bir umudum var" sözleri ise yürekleri yaktı. Olay, 4 Şubat Salı günü Kepez ilçesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir sosyal medyada çektiği videolarda 'Ares Özdemir' adını kullanan Şeyhmus Özdemir (20), Diyarbakır'daki annesini arayarak 'Reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' dedi.

Ardından iki kişiyle bir kafede buluşan Özdemir, iddiaya göre yine aynı kişilerce arabayla ormanlık alana götürülüp darp edildi. Özdemir, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırıldı. İhbarın ardından araştırma başlatan polis, sosyal medya fenomenini darp ettiği iddia edilen V.E. ve K.E.'yi gözaltına aldı.

Şüpheli baba ve oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 12 gündür yaşam savaşı veren Özdemir'in bugün beyin ölümü gerçekleşti. Haberi alan yakınları hastane bahçesine gelerek, uzun süre gözyaşı döktü.

ARES ÖZDEMİR KİMDİR?

Tik Tok'da 128 bin takipçiyle fenomen haline gelen Ares Özdemir, daha çok eğlenceli içerikler üretiyor. Aynı zamanda videolarında şarkılar da seslendiriyor. Özdemir, 20 yaşında ve aslen Diyarbakırlıdır. Sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilere göre Dicle Üniversitesinde eğitim alıyor.

Antalya'da yaşamını sürdüren Ares'in gerçek adı Şehmus Özdemir'dir, sosyal paylaşım sitelerinde Ares adıyla biliniyor.

ORMANLIK ALANDA DARP EDİLDİ

Sosyal medyada çektiği videolarda 'Ares Özdemir' adını kullanan Şeyhmus Özdemir, Diyabakır'daki annesini arayarak "Reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' dedi. Ardından iki kişiyle bir kafede buluşan Ares, iddiaya göre yine aynı kişilerce arabayla ormanlık alana götürülüp darp edildi.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Genç fenomen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin birçok yerinde kırıklar olduğu belirtildi. İhbarın ardından araştırma başlatan polis, sosyal medya fenomenini darp ettiği iddia edilen V.E. ve K.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli baba ve oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Saldırganlardan birisi, Ares Özdemir'in kızını mesajla taciz ettiğini, bu yüzden kendisini darp ettiklerini söyledi.

"EVLAT ACISINI İYİ BİLİRİM"

Diyarbakır'dan gelerek oğlunun başında bekleyen anne Sultan Kızılay, olay günü oğluyla konuştuğunu belirterek, "Reklam filmi çekmek için aradılar. Sözleşme yapacağız' dedi. Heyecanlıydı. 'Anne bana dua et' diyordu. Tiktok çekiyorlar, çocuktur, onun heyecanıdır diye pek önemsemedim. Saat 19.00 gibi aradım telefonu kapalıydı. Daha önce bir çocuk daha kaybettim. Evlat acısının ne olduğunu çok iyi bilirim" ifadelerini kullandı.

"ÖLDÜ DİYE YERE ATMIŞLAR"

Oğlunun yoğun bakımda olduğunu sosyal medyadan öğrendiğini ifade eden Kızılay, "Arkadaş gruplarında yoğun bakımda olduğunun yazısını gördüm. Şaka zannettim. İçime kurt düştü, arkadaşlarını aradım ve doğru olduğunu öğrendim. Oğlumun kafası açılmış, beyin kanaması geçirmiş, öldü diye yere atmışlar" diye konuştu.

BEYİN ÖLÜMÜ NEDİR

Beyin ölümü ölümle sonuçlanan bir süreçtir. Beyincik ve beyin sapının kaybolduğu süreçte hastanın sadece kalbi atmaktadır. Dışarıdan bakıldığında sadece izlenebilen kalp atımlarıdır. Diğer yaşamsal fonksiyonlar yapay olarak tıbbi cihazlarla sağlanır. Kendi solunumu alamayan hasta cihazlarla solunum aldığı için, yaşam destekleri kesildiğinde hasta kaybedilir.

BEYİN ÖLÜMÜ NEDEN OLUR

Yaşamın sonlanmasındaki en son süreç olan beyin ölümü nedenleri şöyle sıralanabilir:

- Travmatik beyin hasarı

- Silahla yaralanma, trafik kazaları, yüksekten düşme

- Beyin iltihabı

- Bakteriyel menejit

- Ani kalp durması

- Beynin oksijensiz kalması

TİKTOK NEDİR?

Tictoc, iOS ve Android sürümü olan bir sosyal paylaşım servisi. Tictoc ile fotoğraf, video, müzik, bulunduğunuz yer ya da aklınıza gelebilecek her şeyi kısa video olarak paylaşabiliyorsunuz.

Çektiğiniz kısa videoları dilerseniz Tik Tok içerisinden dilerseniz de Facebook, Instagram ve Twitter gibi diğer sosyal ağlardan paylaşabilirsiniz. Bu sosyal ağ uygulamasıyla sadece sizin çektiğiniz videoları değil, başka kullanıcıların paylaştığı videoları da izleyebilirsiniz.