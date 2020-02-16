Survivor Yasin Obuz kimdir? Milyonlarca izleyici tarafından büyük bir merakla takip edilen Survivor 2020 sezonu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Survivor bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyici karşısına çıkıyor. Yarışma bu akşam saat 20.00'de yeni sezonuyla ekranlara 'merhaba' diyor. 2020 Survivor yarışmacı kadrosunu görenler ise arama motorlarında yarışmacıların hayatı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Survivor Yasin Obuz kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler... Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı.



YASİN OBUZ KİMDİR?

Yasin Obuz aslen Diyabakırlıdır. 32 yaşındadır. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı.

Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmış, daha sonra MasterChef 2019'da yer almıştı.

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU

ÜNLÜLER

Barış Murat Yağcı,

Mert Öcal,

Şaziye İvegin Üner,

Uğur Pektaş,

Sercan Yıldırım,

Derya Can Göçen,

Parviz Abdullayev,

Aycan Yanaç,

Elif Yıldırım Gören,

Tuğba Melis Türk,

Ersin Korkut

GÖNÜLLÜLER

Yasin Obuz,

Cemal Can Canseven,

Ceyhun Uzun,

Evrim Keklik,

Fatma Günaydın,

Makbule Karabudak,

Meryem Kasap,

Nisa Bölükbaşı,

Sadık Ardahan Uzkanbaş,

Tayfun Erdoğan,

Burak Yurdugör

SURVIVOR NEDİR?

Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı. Programda 2 grup yarışmacı ıssız bir adaya bırakılarak burada birbirleriyle yarışır ve kazanan gruba ödül verilir. Yarışmalarda her hafta birileri elenerek adaya veda etmektedir.

Sadece tek bir kişi kalana kadar devam eden oyunlarda finaliste büyük bir para ödülü verilmektedir. Survivor'ın türkçe anlamı sağ kalan kişi demektir. Bugün Türkiye televizyonlarında da yayınlanan bu program gençlerin ve toplumun ahlakını bozmaktadır.