Ekranları başında Survivor'ı merakla takip eden izleyiciler yarışmada yer alan isimler hakkında bilgi edinmek istiyor. Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılan yarışma hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Bu yıl Survivor 2020 kadrosunda birbirinden iddialı isimler var. Kadroda yer alan iddialı isimlerden birisi de Survivor Mert Öcal. Peki, Survivor Mert Öcal kimdir? Survivor Mert Öcal kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar... Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2004 yılında "Best Model of Turkey" ve "Best Model of The World" yarışmasının birincisi oldu.

2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı.

2013 yılında "Bizim Okul" adlı dizide Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile beraber oynadı.

2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU

ÜNLÜLER

Barış Murat Yağcı,

Mert Öcal,

Şaziye İvegin Üner,

Uğur Pektaş,

Sercan Yıldırım,

Derya Can Göçen,

Parviz Abdullayev,

Aycan Yanaç,

Elif Yıldırım Gören,

Tuğba Melis Türk,

Ersin Korkut

GÖNÜLLÜLER

Yasin Obuz,

Cemal Can Canseven,

Ceyhun Uzun,

Evrim Keklik,

Fatma Günaydın,

Makbule Karabudak,

Meryem Kasap,

Nisa Bölükbaşı,

Sadık Ardahan Uzkanbaş,

Tayfun Erdoğan,

Burak Yurdugör

SURVIVOR NEDİR?

Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı. Programda 2 grup yarışmacı ıssız bir adaya bırakılarak burada birbirleriyle yarışır ve kazanan gruba ödül verilir. Yarışmalarda her hafta birileri elenerek adaya veda etmektedir.

