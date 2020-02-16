Survivor Fatma Günaydın kimdir? Milyonlarca izleyici tarafından büyük bir merakla takip edilen Survivor 2020 sezonu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Survivor bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyici karşısına çıkıyor. Yarışma bu akşam saat 20.00'de yeni sezonuyla ekranlara 'merhaba' diyor. 2020 Survivor yarışmacı kadrosunu görenler ise arama motorlarında yarışmacıların hayatı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Survivor Fatma Günaydın kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler... Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında İngiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı.

FATMA GÜNAYDIN KİMDİR?



Fatma Günaydın, 28 Nisan 1995 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. Beş çocuklu bir aileden gelen Fatma Günaydın, ailenin en küçüğü. Lise yıllarında okulun futbol takımında yer aldı. Bacaklarının çok kaslı olmaya ve çarpıklaşmaya başlaması nedeniyle futbol hayatına son verdi. Lisede ve üniversitede moda tasarımı okudu. İlk iş hayatıma BKM yapımda başladı ve Bizim Köyün şarkısı, Deliha 2, Jet Sosyete gibi projelerde yer aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra İngilizce öğrenmek için Malta'ya gitt.. Fatma Günaydın , farklı ülkelere gitmeyi seyahat etmeyi arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi, dans etmeyi, gülmeyi, şakalaşmayı ve arkadaşlarımı kızdırmayı çok seviyor. Fatma Günaydın, "Boş verin yazılmış hikayeleri, ben benimkini yazıyorum." Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU

ÜNLÜLER

Barış Murat Yağcı,

Mert Öcal,

Şaziye İvegin Üner,

Uğur Pektaş,

Sercan Yıldırım,

Derya Can Göçen,

Parviz Abdullayev,

Aycan Yanaç,

Elif Yıldırım Gören,

Tuğba Melis Türk,

Ersin Korkut

GÖNÜLLÜLER

Yasin Obuz,

Cemal Can Canseven,

Ceyhun Uzun,

Evrim Keklik,

Fatma Günaydın,

Makbule Karabudak,

Meryem Kasap,

Nisa Bölükbaşı,

Sadık Ardahan Uzkanbaş,

Tayfun Erdoğan,

Burak Yurdugör

SURVIVOR NEDİR?

Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı. Programda 2 grup yarışmacı ıssız bir adaya bırakılarak burada birbirleriyle yarışır ve kazanan gruba ödül verilir. Yarışmalarda her hafta birileri elenerek adaya veda etmektedir.

Sadece tek bir kişi kalana kadar devam eden oyunlarda finaliste büyük bir para ödülü verilmektedir. Survivor'ın türkçe anlamı sağ kalan kişi demektir. Bugün Türkiye televizyonlarında da yayınlanan bu program gençlerin ve toplumun ahlakını bozmaktadır.