Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'ın 2020 sezonu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı Survivor'da yarışacak isimlerden birisi oldu. TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'ın 2020 sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bir süre önce Eser Yenenler Show özel bölümüne konuk olan Acun Ilıcalı, burada yarışmanın başlayacağı tarihini duyurdu. Bu kapsamda Survivor hayranları Survivor'da yarışacak isimleri araştırmaya başladı. Bugün Survivor'da yarışacak isimler belli oldu. Peki, Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli? İşte detaylar

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Annesinin ikinci eşi Erhan Ernak, Galatasaray ve Milli Takım Basketbol antrenörlüğü yapıyordu. Üvey babasının da yönlendirmesiyle birlikte pek çok spor dalıyla ilgilendi.

İzmir'de basketbola başladı. 2003-2004'te Efes Pilsen'e geçerek forvet olarak oynadı. Bunu Pertevniyal takımı takip etti. Sekiz sene basketbol oynadıktan sonra üç sene önce geçirdiği aşil tendonu ve çapraz bağlarındaki sakatlıklar yüzünden basketbolu bırakmak zorunda kaldı. Modellik konusunda onu ilk keşfeden 'Yer Gök Aşk' dizisinde oynayan kuzeni Birce Akalay oldu.

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMINDA YER ALAN İSİMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA YER ALAN İSİMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Modellik konusunda onu ilk keşfeden 'Yer Gök Aşk' dizisinde oynayan kuzeni Birce Akalay oldu ve marka danışmanı Selim Akar sayesinde objektifle tanıştı. Fashion Week'te yer aldı. Çeşitli markaların katalog çekimlerine katıldı.

Bu sırada Best Model yarışmasına girdi. İlk 20'ye kadar kaldım ancak sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan çekildi. Milano, Brezilya ve İsviçre'de modellik yapan Barış Murat Yağcı, Kiralık Aşk, Kocamın Ailesi ve Şevkat Yerimdar dizilerinin kadrosunda yer aldı.

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU

ÜNLÜLER

Barış Murat Yağcı,

Mert Öcal,

Şaziye İvegin Üner,

Uğur Pektaş,

Sercan Yıldırım,

Derya Can Göçen,

Parviz Abdullayev,

Aycan Yanaç,

Elif Yıldırım Gören,

Tuğba Melis Türk,

Ersin Korkut

GÖNÜLLÜLER

Yasin Obuz,

Cemal Can Canseven,

Ceyhun Uzun,

Evrim Keklik,

Fatma Günaydın,

Makbule Karabudak,

Meryem Kasap,

Nisa Bölükbaşı,

Sadık Ardahan Uzkanbaş,

Tayfun Erdoğan,

Burak Yurdugör

SURVIVOR NEDİR?

Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı. Programda 2 grup yarışmacı ıssız bir adaya bırakılarak burada birbirleriyle yarışır ve kazanan gruba ödül verilir. Yarışmalarda her hafta birileri elenerek adaya veda etmektedir.

Sadece tek bir kişi kalana kadar devam eden oyunlarda finaliste büyük bir para ödülü verilmektedir. Survivor'ın türkçe anlamı sağ kalan kişi demektir. Bugün Türkiye televizyonlarında da yayınlanan bu program gençlerin ve toplumun ahlakını bozmaktadır.