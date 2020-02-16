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    • Magazin
    • 16.02.2020 Gazete

    ikinci güzeli aşkını ilan etti

    ikinci güzeli , önceki gün aşkını ilan etti. 21 yaşındaki genç kız, sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafıyla da Sevgililer Günü’nü kutladı.

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