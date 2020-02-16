Miss Turkey ikinci güzeli Tara De Vries, önceki gün aşkını ilan etti. 21 yaşındaki genç kız, sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafıyla da Sevgililer Günü'nü kutladı.
Miss Turkey ikinci güzeli Tara De Vries, önceki gün aşkını ilan etti. 21 yaşındaki genç kız, sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafıyla da Sevgililer Günü'nü kutladı.
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