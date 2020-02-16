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    • Magazin
    • 17.02.2020 09:42
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    • 17.02.2020 09:42

    Beyin ölümü gerçekleşti! 'i kim öldürdü? fenomeni Ares Özdemir nasıl öldü?

    Hastane bahçesine gelen Özdemir'in yakınları ile arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü. Fenomenin annesi Sultan 'ın "Bana evlat acısı yaşatmayın. Ne olur yalvarıyorum. Evladım gidiyor. Hala kalbi çarpıyor. Hala benim bir umudum var" sözleri ise yürekleri yaktı. Olay, 4 Şubat Salı günü Kepez ilçesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir da çektiği videolarda '' adını kullanan (20), 'daki annesini arayarak 'Reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' dedi.

    Ares Özdemir nasıl öldü? Kötü haber geldi!

    TikTok fenomeni Ares Özdemir nasıl öldü? Sorusu gündeme bomba gibi düştü. Antalya'da 'Reklam filmi çekeceğiz' bahanesiyle iki kişi tarafından ormanlık alana götürülerek öldüresiye dövülen 'Ares' takma adlı sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in 12 günlük yaşam savaşının ardından bugün beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü ölümle sonuçlanan bir süreçtir. Beyincik ve beyin sapının kaybolduğu süreçte hastanın sadece kalbi atmaktadır. Dışarıdan bakıldığında sadece izlenebilen kalp atımlarıdır. Peki TikTok fenomeni Ares Özdemir nasıl öldü? Ares Özdemir'i kim öldürdü?

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