TikTok fenomeni Ares Özdemir nasıl öldü? Sorusu gündeme bomba gibi düştü. Antalya'da 'Reklam filmi çekeceğiz' bahanesiyle iki kişi tarafından ormanlık alana götürülerek öldüresiye dövülen 'Ares' takma adlı sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in 12 günlük yaşam savaşının ardından bugün beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü ölümle sonuçlanan bir süreçtir. Beyincik ve beyin sapının kaybolduğu süreçte hastanın sadece kalbi atmaktadır. Dışarıdan bakıldığında sadece izlenebilen kalp atımlarıdır. Peki TikTok fenomeni Ares Özdemir nasıl öldü? Ares Özdemir'i kim öldürdü?

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