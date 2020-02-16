Geçtiğimiz haftalarda DJ sevgilisi Can Koçkan ile mahrem görüntüleri sosyal medyada paylaşıldığı için zor günler geçiren Aslı Bekiroğlu soluğu adliyede almış ve yasal haklarını kullanmıştı. Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun müstehcen görüntüleri ifşa olduğunda kişisel iCloud hesabının 'hack'lendiği söylendi. Ama nasıl 'hack'lendiği, şantaj yapılıp yapılmadığı konularında sanatçı cephesinden açıklama gelmedi. Bekiroğlu, sadece fotoğrafları paylaşanlar ve kötü yorum yapanlar hakkında konuştu. Sürekli bu kişilere maddi ve manevi tazminat davası açtığını belirtti.

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