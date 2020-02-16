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    • Magazin
    • 16.02.2020 12:20
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    • 16.02.2020 12:22

    Mahrem görüntüleri çıkan Aslı Bekiroğlu'ndan yeni açıklama

    Aslı Bekiroğlu görüntüleri geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu bağlamda yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak Tv 100'de yayınlanan 'nın haberine göre; Bu hafta ise bir cilt bakım markasının global yüzü olan Aslı Bekiroğlu, düzenlenen basın toplantısında yaşadıklarını anlattı. "İyi kalpli ol" etiketiyle başlatılan kampanyada görev alan Bekiroğlu, "Yaşadıklarım başkalarının başına gelmesin" dedi.

    Mahrem görüntüleri çıkan Aslı Bekiroğlu'ndan yeni açıklama

    Geçtiğimiz haftalarda DJ sevgilisi Can Koçkan ile mahrem görüntüleri sosyal medyada paylaşıldığı için zor günler geçiren Aslı Bekiroğlu soluğu adliyede almış ve yasal haklarını kullanmıştı. Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun müstehcen görüntüleri ifşa olduğunda kişisel iCloud hesabının 'hack'lendiği söylendi. Ama nasıl 'hack'lendiği, şantaj yapılıp yapılmadığı konularında sanatçı cephesinden açıklama gelmedi. Bekiroğlu, sadece fotoğrafları paylaşanlar ve kötü yorum yapanlar hakkında konuştu. Sürekli bu kişilere maddi ve manevi tazminat davası açtığını belirtti.

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