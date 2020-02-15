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    • Magazin
    • 15.02.2020 Gazete

    'dan kadınlara ekonomik güzellik tüyoları

    Podyumların en çok kazanan modellerinden , kadınlara ekonomik güzellik tüyoları verdi. Son dönemde bol bol frenk üzümü tüketen Ulusoy, 'gua sha' isimli taşla da yüzüne masaj yapıyor.

    Ekonomik güzellik

    Podyumların en çok kazanan modellerinden Özge Ulusoy, kadınlara ekonomik güzellik tüyoları verdi. Son dönemde bol bol frenk üzümü tüketen Ulusoy, 'gua sha' isimli taşla da yüzüne masaj yapıyor.

    Özge Ulusoy, "Yeşim taşı ve pembe kuvars taşıyla yüzüme düzenli masaj yapıyorum. Bu taşlar kolajen üretimini de hızlandırıyor" diyor.



    ÖZGE'DEN TÜYOLAR
    Ünlü model, "Pahalı ürün iyi ürün demek değil" diyerek fahiş fiyatlı kozmetiklere karşı çıkıyor.

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