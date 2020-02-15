Podyumların en çok kazanan modellerinden Özge Ulusoy, kadınlara ekonomik güzellik tüyoları verdi. Son dönemde bol bol frenk üzümü tüketen Ulusoy, 'gua sha' isimli taşla da yüzüne masaj yapıyor.
Özge Ulusoy, "Yeşim taşı ve pembe kuvars taşıyla yüzüme düzenli masaj yapıyorum. Bu taşlar kolajen üretimini de hızlandırıyor" diyor.
ÖZGE'DEN TÜYOLAR
Ünlü model, "Pahalı ürün iyi ürün demek değil" diyerek fahiş fiyatlı kozmetiklere karşı çıkıyor.
- Magazin
- 15.02.2020 Gazete
Özge Ulusoy'dan kadınlara ekonomik güzellik tüyoları
Podyumların en çok kazanan modellerinden Özge Ulusoy, kadınlara ekonomik güzellik tüyoları verdi. Son dönemde bol bol frenk üzümü tüketen Ulusoy, 'gua sha' isimli taşla da yüzüne masaj yapıyor.
Podyumların en çok kazanan modellerinden Özge Ulusoy, kadınlara ekonomik güzellik tüyoları verdi. Son dönemde bol bol frenk üzümü tüketen Ulusoy, 'gua sha' isimli taşla da yüzüne masaj yapıyor.
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