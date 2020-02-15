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    • Magazin
    • 15.02.2020 Gazete

    , ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kanalları 1 milyon aboneyi geçti

    Program ve dizileriyle 35 milyonu aşkın abonesi olan atv'nin üç kanalı daha 1 milyon aboneyi geçti. , Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve ile Tatlı Sert'in YouTube kanalları abone sayılarını bir milyonun üzerine taşıdı.

    Milyonluk gurur
    Program ve dizileriyle 35 milyonu aşkın abonesi olan atv'nin üç kanalı daha 1 milyon aboneyi geçti.



    , Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve ile Tatlı Sert'in YouTube kanalları abone sayılarını bir milyonun üzerine taşıdı.

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