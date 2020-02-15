Program ve dizileriyle 35 milyonu aşkın abonesi olan atv'nin üç YouTube kanalı daha 1 milyon aboneyi geçti.
Bir Zamanlar Çukurova, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'in YouTube kanalları abone sayılarını bir milyonun üzerine taşıdı.
Bir Zamanlar Çukurova, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'in YouTube kanalları abone sayılarını bir milyonun üzerine taşıdı.
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