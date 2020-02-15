Aslı Enver, Sevgililer Günü'nde yalnızlığıyla dalga geçti... Dört senelik ilişkisini geçen yıl bitiren güzel oyuncu, dün bu karesini paylaştı. Yanındaki kişinin annesi olduğunu söyleyen Enver, takipçilerini güldürdü.
Aslı Enver, Sevgililer Günü'nde yalnızlığıyla dalga geçti... Dört senelik ilişkisini geçen yıl bitiren güzel oyuncu, dün bu karesini paylaştı. Yanındaki kişinin annesi olduğunu söyleyen Enver, takipçilerini güldürdü.
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