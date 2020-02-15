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    • Magazin
    • 15.02.2020 Gazete

    İşın 'Aslı' şaka! 'nde yalnızlığıyla dalga geçti...

    , 'nde yalnızlığıyla dalga geçti... Dört senelik ilişkisini geçen yıl bitiren güzel oyuncu, dün bu karesini paylaştı. Yanındaki kişinin annesi olduğunu söyleyen Enver, takipçilerini güldürdü.

    İşın 'Aslı' şaka
    Aslı Enver, 'nde yalnızlığıyla dalga geçti... Dört senelik ilişkisini geçen yıl bitiren güzel oyuncu, dün bu karesini paylaştı. Yanındaki kişinin annesi olduğunu söyleyen Enver, takipçilerini güldürdü.

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