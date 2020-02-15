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    • Magazin
    • 15.02.2020 Gazete

    Hakan Altun'un 'yalnız' karesi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

    Şarkıcı Hakan Altun'un geçtiğimiz yıllarda çektirdiği karesi, dün sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. 14 Şubat'ı yalnız geçirenler, Altun'un şarkılarıyla da efkar dağıttı...

    Yine yalnız
    Şarkıcı Hakan Altun'un geçtiğimiz yıllarda çektirdiği karesi, dün sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. 14 Şubat'ı yalnız geçirenler, Altun'un şarkılarıyla da efkar dağıttı...

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