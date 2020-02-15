Hakan Altun'un 'yalnız' karesi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Şarkıcı Hakan Altun'un geçtiğimiz yıllarda çektirdiği karesi, dün sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. 14 Şubat'ı yalnız geçirenler, Altun'un şarkılarıyla da efkar dağıttı... Şarkıcı Hakan Altun'un geçtiğimiz yıllarda çektirdiği karesi, dün sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. 14 Şubat'ı yalnız geçirenler, Altun'un şarkılarıyla da efkar dağıttı...
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