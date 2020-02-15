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    • Magazin
    • 15.02.2020 Gazete

    'nin ablası 'den giderli paylaşım

    Pop müziğin ünlü ismi 'nin ablası , sosyal medyadan yaptığı giderli paylaşımlarına ara vermiyor. Popçuyla kanlı bıçaklı olan abla, dün de Hadise'ye ağır bir göndermede bulundu.

    Abladan giderli paylaşım
    Pop müziğin ünlü ismi Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz, sosyal medyadan yaptığı giderli paylaşımlarına ara vermiyor. Popçuyla kanlı bıçaklı olan abla, dün de şunu paylaştı: "Üzülme ey can. Bu günde varlığını hiçe sayanlar, gün gelir gölgeni bile ararlar"



    Bu cümle de 'ye ağır bir gönderme olarak yorumlandı.



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