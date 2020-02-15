Pop müziğin ünlü ismi Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz, sosyal medyadan yaptığı giderli paylaşımlarına ara vermiyor. Popçuyla kanlı bıçaklı olan abla, dün de şunu paylaştı: "Üzülme ey can. Bu günde varlığını hiçe sayanlar, gün gelir gölgeni bile ararlar"
Bu cümle de Hadise'ye ağır bir gönderme olarak yorumlandı.
Bu cümle de Hadise'ye ağır bir gönderme olarak yorumlandı.
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