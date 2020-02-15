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    • Magazin
    • 15.02.2020 Gazete

    , Demi Moore'a benzerliğiyle şaşırttı

    Günümüzün en iyi keman sanatçılarından , dünyaca ünlü oyuncu Demi Moore'a benzerliğiyle şaşırttı. Tavilson, "Bu benzerlik, onur verici" dedi.

    Benzerlik onur verdi
    Günümüzün en iyi keman sanatçılarından , dünyaca ünlü oyuncu Demi Moore'a benzerliğiyle şaşırttı. Tavilson, "Bu benzerlik, onur verici" dedi.

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