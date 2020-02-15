Günümüzün en iyi keman sanatçılarından Giselle Tavilson, dünyaca ünlü oyuncu Demi Moore'a benzerliğiyle şaşırttı. Tavilson, 'Bu benzerlik, onur verici' dedi. Günümüzün en iyi keman sanatçılarından Giselle Tavilson, dünyaca ünlü oyuncu Demi Moore'a benzerliğiyle şaşırttı. Tavilson, 'Bu benzerlik, onur verici' dedi.
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