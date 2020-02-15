Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile olan karesini "Kadınım" notuyla paylaştı. Şükran Ovalı da aynı şekilde aşkına jest yaptı. Sevilen çiftin aşk dolu pozları hayranlarının içini ısıttı.
Beşiktaş'ınyıldız oyuncusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile olan karesini "Kadınım" notuyla paylaştı. Şükran Ovalı da aynı şekilde aşkına jest yaptı. Sevilen çiftin aşk dolu pozlarıhayranlarının içini ısıttı.
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