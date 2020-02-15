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    • Magazin
    • 15.02.2020 Gazete

    'den '' paylaşımı: "Kadınım"

    'ın yıldız oyuncusu , eşi ile olan karesini "Kadınım" notuyla paylaştı. Şükran Ovalı da aynı şekilde aşkına jest yaptı. Sevilen çiftin aşk dolu pozları hayranlarının içini ısıttı.

    Kadınım
    Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile olan karesini "Kadınım" notuyla paylaştı. da aynı şekilde aşkına jest yaptı. Sevilen çiftin aşk dolu pozları hayranlarının içini ısıttı.

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