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    • Magazin
    • 15.02.2020 Gazete

    Brokoli sevdası

    Sosyetik fenomen , yine yüzleri gülümsetti. Kiresepi, başının üzerine koyduğu brokoli ile verdiği bu kareye "Brokoliyi seviyorum deyince orda bir yakınlaştık seninle" diye yazdı.

    Brokoli sevdası
    Sosyetik fenomen Rachel Araz Kiresepi, yine yüzleri gülümsetti. Kiresepi, başının üzerine koyduğu brokoli ile verdiği bu kareye "Brokoliyi seviyorum deyince orda bir yakınlaştık seninle" diye yazdı.

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