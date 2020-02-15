Brokoli sevdası

Sosyetik fenomen Rachel Araz Kiresepi, yine yüzleri gülümsetti. Kiresepi, başının üzerine koyduğu brokoli ile verdiği bu kareye 'Brokoliyi seviyorum deyince orda bir yakınlaştık seninle' diye yazdı. Sosyetik fenomen Rachel Araz Kiresepi, yine yüzleri gülümsetti. Kiresepi, başının üzerine koyduğu brokoli ile verdiği bu kareye 'Brokoliyi seviyorum deyince orda bir yakınlaştık seninle' diye yazdı.
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