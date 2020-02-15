Son dönemin en gözde çiftlerinden Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz, önceki akşam Etiler'deydi. İkili, gazetecilerin sorularına yanıt vermeden hızla araçlarına bindi. Son dönemin en gözde çiftlerinden Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz, önceki akşam Etiler'deydi. İkili, gazetecilerin sorularına yanıt vermeden hızla araçlarına bindi.
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