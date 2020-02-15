Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 15.02.2020 Gazete

    ile sorulara tıp oynadılar

    Son dönemin en gözde çiftlerinden ile , önceki akşam Etiler'deydi. İkili, gazetecilerin sorularına yanıt vermeden hızla araçlarına bindi.

    Sorulara tıp oynadılar
    Son dönemin en gözde çiftlerinden Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz, önceki akşam Etiler'deydi. İkili, gazetecilerin sorularına yanıt vermeden hızla araçlarına bindi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz sorulara tıp oynadılar
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri