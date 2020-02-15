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    • Magazin
    • 15.02.2020 Gazete

    Akın akın açılış

    Önceki akşam Etiler'de açılan adlı mekan ünlüleri buluşturdu. Cemiyet ve magazin dünyasının akın ettiği geceye ile evleneceği konuşulan sevgilisi da katıldı.

    Akın akın açılış
    Önceki akşam Etiler'de açılan adlı mekan ünlüleri buluşturdu. Cemiyet ve magazin dünyasının akın ettiği geceye Hacı Sabancı ile evleneceği konuşulan sevgilisi Nazlı Kayı da katıldı.

    DOĞAN SAVAŞ

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