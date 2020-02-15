Akın akın açılış

Önceki akşam Etiler'de açılan Salon Angie adlı mekan ünlüleri buluşturdu. Cemiyet ve magazin dünyasının akın ettiği geceye Hacı Sabancı ile evleneceği konuşulan sevgilisi Nazlı Kayı da katıldı. Önceki akşam Etiler'de açılan Salon Angie adlı mekan ünlüleri buluşturdu. Cemiyet ve magazin dünyasının akın ettiği geceye Hacı Sabancı ile evleneceği konuşulan sevgilisi Nazlı Kayı da katıldı. DOĞAN SAVAŞ
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