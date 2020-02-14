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    • Magazin
    • 14.02.2020 Gazete

    , lı çocukları sevindirdi

    , yüzü kadar kalbinin de güzel olduğunu kanıtladı. Güzel oyuncu, önceki gün 'daki çocuklara hediyeler dağıttı. Avcı, bu renkli kareyi de "Boynuma çiçeklerden bir kolye taktım" notuyla paylaştı.

    Çiçek gibisiniz!

    Sedef Avcı, yüzü kadar kalbinin de güzel olduğunu kanıtladı. Güzel oyuncu, önceki gün Şanlıurfa Ceylanpınar'daki çocuklara hediyeler dağıttı. Avcı, bu renkli kareyi de "Boynuma çiçeklerden bir kolye taktım" notuyla paylaştı.

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