Sedef Avcı, yüzü kadar kalbinin de güzel olduğunu kanıtladı. Güzel oyuncu, önceki gün Şanlıurfa Ceylanpınar'daki çocuklara hediyeler dağıttı. Avcı, bu renkli kareyi de "Boynuma çiçeklerden bir kolye taktım" notuyla paylaştı.