Sedef Avcı, yüzü kadar kalbinin de güzel olduğunu kanıtladı. Güzel oyuncu, önceki gün Şanlıurfa Ceylanpınar'daki çocuklara hediyeler dağıttı. Avcı, bu renkli kareyi de "Boynuma çiçeklerden bir kolye taktım" notuyla paylaştı.
Sedef Avcı, yüzü kadar kalbinin de güzel olduğunu kanıtladı. Güzel oyuncu, önceki gün Şanlıurfa Ceylanpınar'daki çocuklara hediyeler dağıttı. Avcı, bu renkli kareyi de "Boynuma çiçeklerden bir kolye taktım" notuyla paylaştı.
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