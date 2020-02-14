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    • Magazin
    • 14.02.2020 Gazete

    spor kıyafetleriyle dikkat çekti

    Yeşilçam'ın yaşlanmayan ismi , önceki gün İstinyePark'taydı. Her gün düzenli yürüyüş yapan 75 yaşındaki sanatçı, spor kıyafetleriyle dikkat çekti.

    Yürüyelim arkadaşlar
    Yeşilçam'ın yaşlanmayan ismi Nebahat Çehre, önceki gün İstinyePark'taydı. Her gün düzenli yürüyüş yapan 75 yaşındaki sanatçı, spor kıyafetleriyle dikkat çekti.

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