Yeşilçam'ın yaşlanmayan ismi Nebahat Çehre, önceki gün İstinyePark'taydı. Her gün düzenli yürüyüş yapan 75 yaşındaki sanatçı, spor kıyafetleriyle dikkat çekti. Yeşilçam'ın yaşlanmayan ismi Nebahat Çehre, önceki gün İstinyePark'taydı. Her gün düzenli yürüyüş yapan 75 yaşındaki sanatçı, spor kıyafetleriyle dikkat çekti.
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