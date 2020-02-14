Genç oyuncular İsmail Hacıoğlu, Öykü Çelik ve Ogün Kaptanoğlu, festivalde çılgınlar gibi eğlendi.

11 gün süren Yapı Kredi Play Whitefest, Şehinşah ve Alya'nın kapanış performansları ile sona erdi.

Şehinşah ve Alya söyledi İsmail Hacıoğlu, Öykü Çelik ve Ogün Kaptanoğlu çılgınlar gibi eğlendi