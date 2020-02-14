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    • Magazin
    • 14.02.2020 Gazete

    Şehinşah ve Alya söyledi , ve çılgınlar gibi eğlendi

    11 gün süren Yapı Kredi Play Whitefest, Şehinşah ve Alya'nın kapanış performansları ile sona erdi. Genç oyuncular , ve , festivalde çılgınlar gibi eğlendi.

    Müthiş kapanış

    11 gün süren Yapı Kredi Play Whitefest, Şehinşah ve Alya'nın kapanış performansları ile sona erdi.

    Genç oyuncular İsmail Hacıoğlu, Öykü Çelik ve Ogün Kaptanoğlu, festivalde çılgınlar gibi eğlendi.

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