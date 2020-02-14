11 gün süren Yapı Kredi Play Whitefest, Şehinşah ve Alya'nın kapanış performansları ile sona erdi.
Genç oyuncular İsmail Hacıoğlu, Öykü Çelik ve Ogün Kaptanoğlu, festivalde çılgınlar gibi eğlendi.
11 gün süren Yapı Kredi Play Whitefest, Şehinşah ve Alya'nın kapanış performansları ile sona erdi.
Genç oyuncular İsmail Hacıoğlu, Öykü Çelik ve Ogün Kaptanoğlu, festivalde çılgınlar gibi eğlendi.
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