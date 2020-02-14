Gökhan Türkmen'in Sevgililer Günü'ne özel yaptığı 'Kağıt' parçasının Fransızca versiyonu bugün yayınlandı. Türkmen, Nathalie Reins'in Fransızca çevirisini yaptığı parçanın kayıtları için uzun süre diksiyon eğitimi aldı Gökhan Türkmen'in Sevgililer Günü'ne özel yaptığı 'Kağıt' parçasının Fransızca versiyonu bugün yayınlandı. Türkmen, Nathalie Reins'in Fransızca çevirisini yaptığı parçanın kayıtları için uzun süre diksiyon eğitimi aldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.