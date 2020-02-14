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    • Magazin
    • 14.02.2020 14:34
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    • 14.02.2020 14:35

    Mutfakta haftanın birincisi ve altınları kazanan...

    Kanal D ekranlarında izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen programı bugün haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bugün Gelinim Mutfakta haftanın final bölümünde birincinin hangi isim olduğu ve yarışmaya hangi ismin veda edeceği merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta bugün haftanın final bölümüyle izleyicisiyle buluştu. 14 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Hafta başından beri kıyasıya yarışan gelinler arasında rekabet üst noktaya çıkmıştı. İşte ve detaylar takvim.com.tr'de. Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim henüz belli olmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

    Gelinim Mutfakta bugün kim elendi?

    14 Şubat Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu izleyiciler tarafından şu saatlerde araştırılıyor. Kanal D ekranlarında merakla takip edilen programı Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Programı yakından takip eden izleyiciler arama motorlarında Gelinim Mutfakta kim elendi sorusuna yanıt arıyor. Haftanın final bölümünü ekranları başında takip edemeyen izleyiciler şu saatlerde elenen ve birinci olan isim hakkında araştırma yapıyor. Peki, 14 Şubat Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte güncel puan durumu

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